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    Mersin'de DEAŞ'lı terörist yakalandı

    Mersin'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu olduğu belirlenen zanlı yakalandı.
    • AA
    • 17.02.2021 - 09:11
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 09:14
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    Mersin'de DEAŞ'lı terörist yakalandı

    Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Rakka bölgesinde DEAŞ içerisinde sözde mali işlerden sorumlu silahlı örgüt üyesi olarak faaliyet yürüten ve illegal yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

    OPERASYON YAPILDI

    Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin ikametinde cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi.

    Mersin

    Mersin de DEAŞ lı terörist yakalandı #2

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