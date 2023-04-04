Mersin'de depremde ağır hasar alan Baykent Sitesi'nin yıkımında son durum Mezitli Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 'riskli yapı' olarak tespit edilen Baykent Sitesi, G, H ve I bloklarının yıkım işlemlerine devam ediyor.

İHA

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu..

50 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği afette, çok sayıda yapı da ağır hasar aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hasar tespit çalışmaları sonrası ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediyor..

Geniş bir coğrafyada hissedilen depremde, Mersin'in Mezitli ilçesinde de bazı yapılar ağır hasar aldı..

Hasarlı yapıların yıkım işlemleri sürüyor

Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne yıkım öncesi tahliye edilen söz konusu yapıların yıkım işlemlerinin Mezitli Belediyesi tarafından yapılması hususu yazılı olarak iletildi.

Özellikle olumsuz herhangi bir olaya mahal vermemek amacıyla yıkım yapılacak alanda ve yakın çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bildirildi.

Tece Deniz Mahallesi'ndeki bulunan binadaki yıkım, Mezitli Belediyesine bağlı Yapı Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşiyor.

Yetkililer, yıkım işlemlerinin çevreye rahatsızlık vermeden, diğer yapılar için risk oluşturmadan konusunda uzman ekipler ve iş makineleri marifeti ile kontrollü olarak sürdürülerek en kısa zamanda tamamlanacağı bildirdi.

"Baykent Sitesi ağır hasar gördü, yıkımına başlandı"

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, şu ifadeleri kullandı: