Mersin'de hain pusu! Köşeye sıkıştırdıkları araca kurşun yağdırdılar Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin pusu kurup hafif ticari araca uzun namlulu tüfek ve tabancayla düzenlediği saldırıda 1 kişi yaralandı. Araca, toplam 33 merminin isabet ettiği belirlendi.

DHA

Mersin'de yaşanılan silahlı saldırı olayında şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Tarsus ilçesine bağlı Gözlükule Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde T.G yönetimindeki 33 AIT 093 plakalı hafif ticari araç siteye girdiğinde, pusu kuran kişilerin uzun namlulu tüfek ve tabancalı saldırısına uğradı.

Kurşun yağdırıp kaçtılar

Araca kurşun yağdıran şüpheliler, otomobille kaçtı. Saldırıda, T.G.’nin yanında bulunan kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

33 mermi isabet etti

Araca 33 merminin isabet ettiğini tespit eden ekipler, şüphelilerin kaçarken kaza yapınca otomobili terk edip bir motosiklet gasbettiklerini belirledi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)