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İHA

Yurt genelinde olduğu gibi Mersin'de de Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesme ile geçirildi.

Kurbanlık hayvanlar götürülürken zaman zaman kaçma hadiselerinin yaşandığı görüntüler de ortaya çıktı.

FİRARİ KURBANLIKLAR KAMERADA

Kaçan bir kurbanlık koç Tarsus ilçesinde Mersin-Adana D-400 karayoluna çıktı. Bir süre karayolunda kaçan koçun sahipleri tarafından yakalandığı öğrenildi.

Tarsus ilçesi Ergenokon Mahallesi'nde kaçan başka bir kurbanlık ise araç ile duvar arasına girince yakalandı.

Merkez Akdeniz ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir boğayı ise 7 kişi güçlükle zapt etti.