Mersin'de kazada ön tekeri kopan motosikletin sürücüsü yaralandı Mersin'de meydana gelen trafik kazasında ticari araç ile çarpışarak ön tekeri kopan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İHA

Mersin'in Erdemli ilçesinde, ilçe merkezine 33 kilometre mesafede bulunan Aydınlar Mahallesi'nde Mersin Karaman Yolu üzerinde, M.M.K. yönetimindeki 46 AY 600 plakalı ticari araç ile S.K. idaresindeki 33 AJP 358 plakalı motosiklet Avgadı Yaylası çarşı girişinde çarpıştı.

Ön tekeri koptu, yaralandı

Çarpmanın etkisiyle ön tekeri kopan motosikletin sürücüsü S.K. yaralandı. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tedavi altına alındı

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü tedavisi yapılmak üzere ambulansla ilçe devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.