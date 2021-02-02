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    Mersin'de kömür kazanından 200 bin adet captagon hap çıktı

    Mersin polisi, Arap ülkelerine gönderilmek üzere hazırlanan bir kömür kazanının içinde, zulalanmış vaziyette 34 kilogram ağırlığında 200 bin adet captagon uyuşturucu hap ele geçirdi.
    • İHA
    • 02.02.2021 - 10:46
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 11:33
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    Mersin'de kömür kazanından 200 bin adet captagon hap çıktı

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin’den Arap ülkelerine kömür kazanı içinde uyuşturucu madde gönderileceğinin bilgisini aldı.

    Bunun üzerine çalışma yapan ekipler, uyuşturucunun bulunduğu kömür kazanının Çilek Mahallesi Tırmıl sanayisinde olduğunu belirledi.

    34 KİLOGRAM UYUŞTURUCU HAP BULUNDU

    Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kazanda arama yaptı. Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı aramalarda, kazanın içine zulalanmış şekilde 34 kilogram ağırlığında 200 bin adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

    Operasyonun devamında bazı adreslerde de arama yapan ekipler, 2 adet tabanca, 10 adet mermi, 1 adet otomatik av tüfeği, 18 adet fişek, 800 dolar ile 500 TL para ele geçirdi.

    Mersin de kömür kazanından 200 bin adet captagon hap çıktı #1

    3 KİŞİ TUTUKLANDI

    Olayla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Mersin'de kömür kazanından 200 bin adet captagon hap çıktı VİDEO

    Mersin de kömür kazanından 200 bin adet captagon hap çıktı #2

    Mersin de kömür kazanından 200 bin adet captagon hap çıktı #3

    Mersin de kömür kazanından 200 bin adet captagon hap çıktı #4

    Mersin de kömür kazanından 200 bin adet captagon hap çıktı #5

    Mersin de kömür kazanından 200 bin adet captagon hap çıktı #6

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