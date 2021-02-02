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Mersin'de kömür kazanından 200 bin adet captagon hap çıktı

Mersin'de kömür kazanından 200 bin adet captagon hap çıktı

Mersin polisi, Arap ülkelerine gönderilmek üzere hazırlanan bir kömür kazanının içinde, zulalanmış vaziyette 34 kilogram ağırlığında 200 bin adet captagon uyuşturucu hap ele geçirdi.