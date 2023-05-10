Mersin'de konser veren Kibariye sahneden düşerek hastanelik oldu Mersin'de sahne alan sanatçı Kibariye, bir hayranının sahneye atlaması yüzünden sahneden düşerek hastanelik oldu. O anlar kameraya yansıdı.

İHA Mersin'de Merkez Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanatevi önünde kurulan alanda "Romanlar Buluşması" konserine ünlü sanatçı Kibariye'de katıldı. Sahneye atlayan hayranı düşmesine sebep oldu Kibariye sahnede şarkısını söylerken talihsiz bir kaza yaşadı. Ünlü sanatçı için sahneye çıkan bir hayranı ona doğru koştuğu sırada koruması olduğu değerlendirilen şahsın müdahalesi sırasında Kibariye darbe aldı. Kibariye tedavi altına alındı Darbe alan Kibariye yaklaşık 2 metre yükseklikteki sahneden aşağı düştü. Yaralanan Kibariye önce yakın bir özel hastaneye ardından da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan Kibariye'nin düşme anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.