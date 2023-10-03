Mersin'de kontrolden çıkan tır mağazaya daldı: 7 yaralı

İHA
Hasan M. yönetimindeki 58 PC 634 plakalı tır, Mersin'den Silifke ilçesi istikametine seyir halindeyken, Susanoğlu Mahallesi D-400 Karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki mağazaya daldı.
Yaralanan 7 kişi tedavi altında
Kazada araç sürücüsüyle birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılar ilçe merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza dolayısıyla iş yerinde ve tırda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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