Mersin'de kontrolden çıkan tır mağazaya daldı: 7 yaralı
İHA

Hasan M. yönetimindeki 58 PC 634 plakalı tır, Mersin'den Silifke ilçesi istikametine seyir halindeyken, Susanoğlu Mahallesi D-400 Karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki mağazaya daldı.

Yaralanan 7 kişi tedavi altında

Kazada araç sürücüsüyle birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılar ilçe merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla iş yerinde ve tırda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mersin'de kontrolden çıkan tır mağazaya daldı: 7 yaralı

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)