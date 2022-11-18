Mersin'de markete silahlı saldırı: 2 yaralı

Mersin Tarsus'ta A.I.'nın av tüfeğiyle bir markete ateş açması sonucu sokakta bulunan A.E. ve Ö.K., bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Akşam saatlerinde Mersin'in Tarsus ilçesi Eski Ömerli Mahallesi'nde meydana gelen olayda A.I., henüz bilinmeyen nedenle elinde av tüfeğiyle bir markete saldırıda bulundu.

2 kişi yaralandı

Tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada sokakta bulunan A.E. ve Ö.K.'nın bacaklarına isabet etti. Şüpheli, saldırının ardından kaçarken, yaralılar ise markete sığındı. Yaralıların markete sığınma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

















