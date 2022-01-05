Mersin'de öğrenciler arasında çıkan kavgaya veliler de karıştı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir okulda öğrenciler arasında çıkan kavgaya, veliler de karıştı. Yaşanan arbede sırasında 3 öğrenci darp sonucu yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Şehit Cengiz Topel Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda, daha önce kavga eden bazı 12'inci sınıf öğrencileri tenefüste karşı karşıya geldi.

VELİLER DE KARIŞTI

Henüz bilinmen bir nedenle çıkan kavgaya, bu sırada okulda bulunan öğrenci velileri de katıldı. Öğrenciler ve velilerinin karıştığı kavga, başka bir öğrenci tarafından telefonla kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı.

3 ÖĞRENCİ DARBEDİLDİ

Tarafların tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdığı kavgada 3 öğrenci darbedilerek yaralandı. Kavga eden kalabalık, ihbar üzerine okula sevk edilen polis tarafından dağıtıldı. Kavgaya karışanlar, daha sonra polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.