Mersin'de polisevine silahlı saldırı
- 26.09.2022 - 23:51
- Güncelleme : 27.09.2022 - 00:19
Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi’nde bulunan Tece Polisevi'ne saat 23.00 sıralarında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
2 polis yaralandı
Saldırı sonrası çıkan çatışmada 2 polis yaralandı.
Bomba düzeneği kontrollü patlatıldı
Ayrıca, polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatıldı.
Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Saldırı anı kamerada
Öte yandan, silah sesleri ve patlama anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Mersin'de polisevi yakınında patlama anı VİDEO
İçişleri Bakanlığı: 1 şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Mersin'in Mezitli İlçesindeki Polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmiş, çıkan çatışmada 2 polisimiz yaralanmıştır. Ayrıca Polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir."
Mersin'de polisevi yakınında patlama VİDEO
Bekir Bozdağ: Adli soruşturma başlatılmıştır
Konuyla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamasında "Mersin ili Mezitli ilçesi Tece Polisevi’ne yapılan saldırıda yaralanan polislerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adli soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır." ifadelerini kullandı.