Mersin’de sıcağı gören denize koştu

Hava sıcaklığının 30 dereceyi geçmesiyle birlikte birçok tatilci, soluğu denizde aldı. Kızkalesi’nde yoğunluk oluşturmaya başlayan vatandaşlar, şimdiden sezonu açtı.

Meteoroloji uyardı, sıcak hava dalgası Mersin’i adeta vurdu.

3 gündür artan sıcaklık nedeniyle termometreler 30 dereceyi geçti.

Bu havanın tadını çıkarmak isteyen birçok yerli ve yabancı turist de Kızkalesi’ne akın etti.

Denizde serinlediler

Sahil bandının bir bölümünü dolduran tatilciler, denizde serinlerken şezlonglarda güneşlendi.

Özellikle çocuklar hem denizin hem de kumsalın tadını çıkardı.

Ramazan ayı olması nedeniyle bazı vatandaşlar ise tekne turuna çıktı, sahil bandında yürüyüş yaptı.

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Sezon, bayramla tamamen açılacak

Kendini kuma gömenlerin de olduğu Kızkalesi’nde, bayram ile birlikte tamamen sezon açılacak.

Tatil için Gaziantep’ten ailece geldiklerini belirten Altun Ağzıgüzel, havanın çok sıcak ve denizin de çok güzel olması nedeniyle iyi vakit geçirdiklerini söyledi.

“İnsanların artık tatile başlaması lazım”

İHA'ya konuşan ve birkaç gün tatil yapmak için Kızkalesi’ni tercih ettiklerini aktaran Ramazan Ağzıgüzel ise “Hava tahminimizden çok daha sıcak çıktı. Şu an hava sıcaklığı 30-32 derecelerde var. Bugün bir yoğunluk var. Birkaç gün önce daha sakindi. Bunun sebebi de havaların ısınmasıdır. Bence insanların artık tatile başlaması lazım.” dedi.