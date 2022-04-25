Petrol
101.41
-4.47%
Euro
15.86
-0.37%
Dolar
14.77
0.17%
Altın
910.08
-0.61%
Borsa
2464
-0.35%
Bitcoin
573.080
-2.83%
BTXN Coin
21.00
-17.90%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Mersin’de sıcağı gören denize koştu

    Hava sıcaklığının 30 dereceyi geçmesiyle birlikte birçok tatilci, soluğu denizde aldı. Kızkalesi’nde yoğunluk oluşturmaya başlayan vatandaşlar, şimdiden sezonu açtı.
    • 25.04.2022 - 11:22
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 12:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin’de sıcağı gören denize koştu

    Meteoroloji uyardı, sıcak hava dalgası Mersin’i adeta vurdu.

    3 gündür artan sıcaklık nedeniyle termometreler 30 dereceyi geçti.

    Bu havanın tadını çıkarmak isteyen birçok yerli ve yabancı turist de Kızkalesi’ne akın etti.

    Denizde serinlediler

    Sahil bandının bir bölümünü dolduran tatilciler, denizde serinlerken şezlonglarda güneşlendi.

    Özellikle çocuklar hem denizin hem de kumsalın tadını çıkardı.

    Ramazan ayı olması nedeniyle bazı vatandaşlar ise tekne turuna çıktı, sahil bandında yürüyüş yaptı.

    Mersin’de sıcağı gören denize koştu ViDEO

    Mersin’de sıcağı gören denize koştu #1

    Sezon, bayramla tamamen açılacak

    Kendini kuma gömenlerin de olduğu Kızkalesi’nde, bayram ile birlikte tamamen sezon açılacak.

    Tatil için Gaziantep’ten ailece geldiklerini belirten Altun Ağzıgüzel, havanın çok sıcak ve denizin de çok güzel olması nedeniyle iyi vakit geçirdiklerini söyledi.

    Mersin’de sıcağı gören denize koştu #2

    “İnsanların artık tatile başlaması lazım”

    İHA'ya konuşan ve birkaç gün tatil yapmak için Kızkalesi’ni tercih ettiklerini aktaran Ramazan Ağzıgüzel ise “Hava tahminimizden çok daha sıcak çıktı. Şu an hava sıcaklığı 30-32 derecelerde var. Bugün bir yoğunluk var. Birkaç gün önce daha sakindi. Bunun sebebi de havaların ısınmasıdır. Bence insanların artık tatile başlaması lazım.” dedi.

    Mersin’de sıcağı gören denize koştu #3

    Mersin’de sıcağı gören denize koştu #4

    Mersin’de sıcağı gören denize koştu #5

    Mersin’de sıcağı gören denize koştu #6

    Mersin’de sıcağı gören denize koştu #7

    Mersin’de sıcağı gören denize koştu #8

    Mersin’de sıcağı gören denize koştu #9

    Mersin’de sıcağı gören denize koştu #10


    İlginizi Çekebilir

    Borsada kazanç oranları zirvede!
    Borsa Robot

    Borsada kazanç oranları zirvede!

    Adana'da kız çocuğu, 9'uncu kattan aşağı cipin üzerine düştü
    3. Sayfa

    Adana'da kız çocuğu, 9'uncu kattan aşağı cipin üzerine düştü

    Galatasaray, Altay'ı tek golle geçti
    Futbol

    Galatasaray, Altay'ı tek golle geçti

    Görüş Bildir