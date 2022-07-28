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    Mersin’de 'Temizleme' operasyonu: HDP İl Başkanı dahil 31 kişi gözaltına alındı
    • Mersin’de "Temizleme" operasyonu: HDP İl Başkanı dahil 31 kişi gözaltına alındı

    Mersin’de "Temizleme" operasyonu: HDP İl Başkanı dahil 31 kişi gözaltına alındı

    Mersin'de PKK/KCK, PYD-YPG ve MKP terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen "Temizleme" operasyonunda, HDP İl Başkanı Bedriye Kuş'un da aralarında olduğu 31 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
    • 28.07.2022 - 07:33
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 09:05
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    Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma başlattı.

    Çalışma kapsamında düğmeye basan ekipler, şafak vakti "Temizleme" adı verilen operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, adreslere koçbaşı kullanılarak girildi.

    Terör örgütlerini öven paylaşımlar yapanlar tespit edildi

    Türkiye’nin sınır ötesinde yaptığı başarılı operasyonlarını baltalamak için sosyal medyadan PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini, yapılarını ve mensuplarını övücü paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

    YPG ve MKP terör örgütlerini destekleyici paylaşımların da yapıldığı belirlenen çalışmalarda, şüphelilerin kimlikleri tek tek belirlendi.

    Mersin’de "Temizleme" operasyonu: HDP İl Başkanı dahil 31 kişi gözaltına alındı - Video

    Mersin’de 'Temizleme' operasyonu: HDP İl Başkanı dahil 31 kişi gözaltına alındı #1

    HDP İl Başkanı gözaltına alındı

    Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ile 4 HDP'li Akdeniz Belediyesi Meclis üyesinin de bulunduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Mersin’de 'Temizleme' operasyonu: HDP İl Başkanı dahil 31 kişi gözaltına alındı #2

    500 polis katılım sağladı

    İHA'nın haberine göre, drone'un da kullanıldığı operasyona yaklaşık 500 polis katıldı. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

    Çok sayıda kişi gözaltına alınırken, adreslerde aramalar devam ediyor.

    Mersin’de 'Temizleme' operasyonu: HDP İl Başkanı dahil 31 kişi gözaltına alındı #3

    Mersin’de 'Temizleme' operasyonu: HDP İl Başkanı dahil 31 kişi gözaltına alındı #4

    Mersin’de 'Temizleme' operasyonu: HDP İl Başkanı dahil 31 kişi gözaltına alındı #5

    Mersin’de 'Temizleme' operasyonu: HDP İl Başkanı dahil 31 kişi gözaltına alındı #6

    Mersin’de 'Temizleme' operasyonu: HDP İl Başkanı dahil 31 kişi gözaltına alındı #7


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