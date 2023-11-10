Mersin'de terör operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı Mersin'de terör örgütü DEAŞ ve PKK'ya finansman desteğinde bulunan 4 kişiye operasyon düzenlendi. 2 kişi gözaltına alındı.

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DHA

Yurdun dört bir yanında terörle mücadele sürüyor.

Güvenlik güçleri, terör örgütlerine her gün bir yeni darbe vuruyor.

Terörle mücadelede görevli ekiplerin son adresi Mersin oldu.

Terör örgütlerine finansman desteği

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 kişinin DEAŞ ve PKK silahlı terör örgütlerine finansman sağladığı ihbarını aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 4 kişinin kent sınırları içinde olduğu öğrenildi.

Ekipler harekete geçti

Ekipler, arama gerçekleştirmek amacıyla sabahın ilk ışıklarıyla harekete geçti.

Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyon ile şüphelilerin ev ve eklentilerinde aramalar gerçekleştirildi.

2 şüpheli göz altına alındı

Aramalar sırasında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer 2 şüphelinin ise adreslerde bulunamadığı ve aramalarının devam ettiği öğrenildi.

İncelemeler devam ediyor

Yapılan incelemelerde çok sayıda dekont, dijital materyaller ile 650 dolar, 140 bin Batı Afrika frangı ve bin 695 TL ele geçirildi.

Ekipler incelemelerini sürdürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)