Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı polislerin omzunda camiye getirildi. Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz taziyeleri kabul etti.

Tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

Yılmaz için, saat 12.00'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreni dolayısıyla erken saatlerden itibaren cami ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Alana ve camiye girişler arama noktalarından sağlandı.

MESUT YILMAZ'IN NAAŞI CAMİYE GETİRİLDİ

Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı da polislerin omzunda camiye getirilerek, musallaya konuldu.

Mesut Yılmaz için cenaze töreni ViDEO

TAZİYELERİ KABUL ETTİLER

Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz taziyeleri kabul ederken, polisler de naaşın başında saygı nöbeti tuttu.

Yakınları ve sevenleri Yılmaz'ın naaşının başına gelerek dua etti.

Mesut Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi FOTO GALERi

TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR

İstanbul Valiliği, Mesut Yılmaz için düzenlenecek tören nedeniyle Üsküdar'da 09.00-15.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağını belirterek, alternatif güzergahları Mütevelli Çeşme Caddesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Tophanelioğlu Caddesi olarak belirledi.