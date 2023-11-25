Meteoroloji 67 ili sarı ve turuncu kod ile uyardı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde pazar günü sağanak, fırtına ve kar yağışının etkili olacağını bildirdi. İçişleri Bakanlığı da olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

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Yurtta soğuk havalar artık kendisini iyice hissettiriyor..

Hafta sonu pazar günü fırtına, sağanak ve kar yağışı yurt genelinde etkili olacak.

Yurt genelinde soğuklar hakim olacak

Pazar gününden itibaren sıcaklıklar mevsim normalleri altına düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde görülecek yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, Doğu Akdeniz'in kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı'nda kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Meteroroloji Genel Müdürlüğü 26 Kasım Pazar günü için de 67 ile sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Sarı kodla uyarılan iller

Adana, Adıyaman, Ardahan, Aydın, Bilecik, Bingöl, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kars, Kırklareli, Malatya, Mersin, Osmaniye, Tunceli ve Uşak

Turuncu kodla uyarılan iller

Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, ve Zonguldak

Bakan Yerlikaya'dan vatandaşlara uyarı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından pazar günü ülke genelinde beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) meteorolojik uyarı yaptığına dikkati çeken Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"81 ilimizde İl AFAD Merkezlerimiz, 7/24 esasına göre ilgili TAMP grupları ile teyakkuz haline geçirilmiştir. Vatandaşlarımızdan ricamız, uyarıları hassasiyetle dikkate almaları. Özellikle turuncu uyarı verilen illerimizde yaşayan hemşehrilerimizin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını bir kez daha önemle hatırlatmak istiyorum."

Sarı ve turuncu kodlu uyarılar nedir?

Turuncu kod, havayla ilgili “tehlikeli” durumlarda kullanılıyor.

Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor.

Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.

Sarı kod, havada "potansiyel tehlike" durumuna işaret ediyor.

Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.