Meteoroloji duyurdu! Yurt genelinde sıcaklıklar azalacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava raporuna göre yurt genelinde sıcaklıklarda daha da azalmalar görülecek. Yine rapora göre; Ege, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve çok kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor.

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Yurtta görülen soğuk hava dalgası etkisini giderek daha da artırıyor.

Özellikle bugünden itibaren sıcaklıklar daha da düşecek.

Sıcaklıkların cuma gününden itibaren ise batı bölgelerde azalarak mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor.

Düşen sıcaklıklar etkisini gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, beklenen yağışların Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı bekleniyor.

Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Bingöl ve Muş çevreleri ile Siirt'in batısında da kuvvetli ve çok kuvvetli yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Van'ın güneyi, Hakkari'nin kuzeyi, Bingöl'ün yüksek ve dağlık kesimlerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur, yer yer yoğun kar bekleniyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı alması beklenen yüksek ve dağlık kesimlerde don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sarı ve turuncu kod ile uyarılan şehirler şu şekilde:

Adıyaman, Ağrı, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, İzmir, Kars, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Ardahan

Kıyı Ege için uyarı

Meteoroloji'nin verilerine göre İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Çanakkale'nin Ege kıyıları ve Edremit Körfezi'nde yarın (Çarşamba) yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hava sıcaklığı

Hava sıcaklıklarının Trakya'da 2 ila 4 derece üstünde, Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar

Genellikle güneyli yönlerden, zamanla Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.