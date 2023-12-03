Meteoroloji uyardı: Yeni hafta sağanakla geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yeni hava durumu raporuna göre yurtta yeni haftaya sağanak ile girilecek.

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Yurt genelinde etkili olan sağanak hafta sonunun gelmesi ile duraksadı.

Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre yeni hafta sağanak ile gelecek.

Yeni haftada sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi günü yağış ve kuzeyli rüzgarla birlikte Trakya başta olmak üzere kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 15 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli ve Muğla çevreleri, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir’in batı kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarına güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.