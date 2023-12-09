Meteoroloji'den 30 il için sarı, 6 il için turuncu kodlu uyarı Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre Marmara'nın Doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz Bölgesinde şiddetli yağış bekleniyor. Yayınlanan haritaya göre ise 30 il sarı, 6 il turuncu kod ile uyarıldı.

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ensonhaber.com

Tüm yurtta kış ayının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar düşüşe geçti.

Dondurucu soğuklar etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni raporuna göre tüm yurtta kuvvetli yağışlar görülecek.



Marmara'nın Doğusu için sağanak uyarısı

Bugün Marmara'nın doğusunda beklenen sağanak yağışların Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Sakarya çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu uyarıldı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da beklenen yağışların; bugün sabah saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzeyinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Diyarbakır'ın ve Adıyaman'ın kuzeyinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak (40-60 kg/m2), Van'ın, Erzurum'un ve Erzincan'ın güneyi ile Hakkari'nin kuzeyi ve Şırnak'ın doğusunun yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Batı Karadeniz

Batı Karadeniz'de beklenen yağışların; bugün Bolu, Karabük, Çankırı ve Kastamonu çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde (Çamlıdere, Kızılcahamam, Güdül) kuvvetli yağmur ve sağanak (21-50 kg/m2), Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) yağmur ve sağanak, Bolu'nun, Çankırı'nın ve Ankara'nın kuzey ilçelerinin yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz Bölgesi

Yapılan son değerlendirmelere göre; Antalya merkez ve batısı, Isparta ve Burdur’un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Mersin ve Adana’da yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Antalya’nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların Antalya’nın doğusunun 1500 m üzeri yüksek kesimlerinde (özellikle Antalya-Konya yolunun Alacabel mevkiinde) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

30 ile sarı, 6 ile turuncu kodlu uyarı

Ayrıca Meteoroloji tarafından yayınlanan haritaya göre 30 ile sarı, 6 ile turuncu kodlu uyarı verildi.

Sarı kod ile uyarılan iller; Ankara, Bingöl, Bolu, Çankırı, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Kocaeli, Kahramanmaraş, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Zonguldak, Şırnak, Yalova, Osmaniye, Bitlis, Burdur, Erzincan, Gaziantep, Isparta, Kastamonu, Malatya, Mardin, Tunceli, Van, Batman, Bartın, Karabük, Düzce iken turuncu kod ile uyarılan iller ise; Adana, Mersin, Adıyaman, Antalya, Diyarbakır, Sakarya oldu.



Turuncu kodlu uyarı nedir?

Turuncu kod, havayla ilgili “tehlikeli” durumlarda kullanılıyor.

Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor.

Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.

Sarı kodlu uyarı nedir?

Sarı kod, havada "potansiyel tehlike" durumuna işaret ediyor.

Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.