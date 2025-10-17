Meteoroloji’den 4 günlük uyarı: İstanbul’a sağanak yağış geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu yayımladı.

Yayımlanan rapora göre Türkiye genelinde yağışlı hava yeniden etkisini gösterecek.

İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sıcaklıklar hissedilir derecede düşerken, yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Peki, hangi illerde hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA 10°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 11°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 7°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI 5°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 6°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -2°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 4°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 11°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 15°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 12°C, 26°C

Az bulutlu ve açık