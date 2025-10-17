Meteoroloji’den 4 günlük uyarı: İstanbul’a sağanak yağış geliyor

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil birçok ilde hafta sonu boyunca sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
- Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini gösterirken, sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği belirtildi.
- Bazı bölgelerde pus ve yer yer sis olayları da bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu yayımladı.
Yayımlanan rapora göre Türkiye genelinde yağışlı hava yeniden etkisini gösterecek.
İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sıcaklıklar hissedilir derecede düşerken, yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Peki, hangi illerde hava nasıl olacak?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BURSA 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 11°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI 5°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 6°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 0°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 15°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık