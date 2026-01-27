Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yurdun dört bir yanında yağışlar etkili olmaya devam ediyor.

Birçok bölgede vatandaşlar sağanak yağış ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşarken bu bölgelerden biri de Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi yarın için Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KUVVETLİ YAĞMUR SAĞANAK YAĞIŞLAR"

Yapılan son değerlendirmelere göre çarşamba günü Şanlıurfa’nın kuzey ve batı ilçeleri olan Siverek, Hilvan, Bozova, Diyarbakır’ın batısında bulunan Çermik ve Çüngüş ilçeleri, Batman’ın kuzeyindeki Sason ilçesi, Siirt'in güneydoğusunda bulunan Şirvan, Pervari, Eruh ilçeleri ile Mardin ve Şırnak çevrelerinde, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor.

"KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR"