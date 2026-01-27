Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

- Meteoroloji, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak için yarın kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.
- Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde vatandaşlar sağanak yağış ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşıyor.
- Yurdun genelinde yağışlar etkisini sürdürüyor.
Yurdun dört bir yanında yağışlar etkili olmaya devam ediyor.
Birçok bölgede vatandaşlar sağanak yağış ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşarken bu bölgelerden biri de Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi yarın için Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"KUVVETLİ YAĞMUR SAĞANAK YAĞIŞLAR"
Yapılan son değerlendirmelere göre çarşamba günü Şanlıurfa’nın kuzey ve batı ilçeleri olan Siverek, Hilvan, Bozova, Diyarbakır’ın batısında bulunan Çermik ve Çüngüş ilçeleri, Batman’ın kuzeyindeki Sason ilçesi, Siirt'in güneydoğusunda bulunan Şirvan, Pervari, Eruh ilçeleri ile Mardin ve Şırnak çevrelerinde, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor.
"KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR"
Yağışların Diyarbakır’ın kuzeyindeki Çermik, Çüngüş, Dicle, Lice, Kulp ilçeleri, Şanlıurfa'nın Karacadağ çevrelerinde, Siirt’in doğusundaki Pervari, Eruh ilçeleri ve Şırnak’ın doğusundaki Uludere, Beytüşşebap ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.