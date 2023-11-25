Meteoroloji'den 64 ile sarı ve turuncu uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 64 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılırken, hafta sonunun gelmesiyle birlikte sıcaklıklarda gözle görülür düşüler olacağı kaydedildi.

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Kurak günler geride kaldı..

Türkiye'nin neredeyse tamamı Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte kışın etkisi altına girmeye başladı.



Hafta sonu mevsim normallerinin altına düşecek olan sıcaklıklarla birlikte yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkisini gösterecek.

64 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı

Bazı yerlerde sıcaklıklarda 10 derece kadar düşüşler görülecek.

Meteroroloji Genel Müdürlüğü'nden de hafta sonunun gelmesiyle birlikte bugün için 64 ile turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

AKOM, istanbul'u uyardı

AKOM İstanbul'a hafta sonu soğuk ve yağış uyarısı yaptı. Sıcaklıkların 4-8 derecelere kadar düşeceği belirtilirken şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görülebileceği kaydedildi.

Marmara Denizi'ne kıyısı olan güney sahilleri ile Karadeniz’e kıyısı olan Beykoz ve Şile sahillerinde deniz seviyesinde yükselme, buna bağlı olarak kıyı selleri yaşanma ihtimaline karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.

Yağışların bugün saat 22.00 ile pazar 09.00 arasında, rüzgâr ve fırtınanın da bugün saat 10.00 ile pazar 15.00 arasında etkili olması beklendiği açıklandı.

Valilikten vatandaşlara uyarı yapıldı

İstanbul Valiliği, kentte bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olacak rüzgarın yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildirdi.

Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteorolojiden alınan bilgiye göre, rüzgarın, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlamak üzere, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Valiliğin paylaşımında Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin açıklamasına da yer verildi.

Merkezin açıklamasında da bugün bölge genelinde yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın, pazar günü sabah ilk saatlerden itibaren etkisini artıracağı, batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat) ve yer yer tam fırtına (100 kilometre/saat ve üzeri) şeklinde esmesinin tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.