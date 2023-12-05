Meteoroloji'den hafta ortası için sağanak ve kar uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta ortasından itibaren yurtta sağanak ve karın etkili olacağı uyarısında bulundu. Karın özellikle Doğu Anadolu bölgesinde kendisini göstereceği duyuruldu.

ensonhaber.com

Yurdu etkisi altına alan soğuklar, yeni haftada beraberinde kar ve sağanağı da getirecek.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı 5 günlük hava tahmini haritasında, yurdun büyük bir kesiminin yağışlı havanın etkisi altına gireceğini gösterdi.

Yurtta hafta ortasından itibaren yağış var

Aralık ayıyla birlikte soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren yurdumuzun büyük bir kesiminde bu hafta da yağışlar etkili olacak.

Çarşamba günü sağanak yağış İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ, Muğla, Manisa, Eskişehir, Konya, Antalya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Hakkari, Malatya, Kayseri, Hatay, Mersin, Edirne, Aydın, Kocaeli, Kırklareli de dahil olmak üzere çok sayıda ilde etkisini hissettirecek.

Doğu Anadolu'da kar etkili olacak

Doğu Anadolu'da ise yağmur yerini kar yağışına bırakırken sıcaklıklar gündüz 1 derecelere kadar düşecek.

Perşembe günü ise yağışlı hava yurdun neredeyse tamamında etkili olacak. Karadeniz bölgesinde bulutlu bir hava beklenirken diğer bölgelerde gök gürültülü sağanak ve sağanak şeklinde yağışlar bekleniyor.

Cuma günü ise Türkiye'nin tamamında yağışlı bir hava bekleniyor. Doğu Anadolu bölgesine kar yağışı olarak görülecek yağışlı havanın, Edirne ve Kırklareli'nden de kar ve karla karışık yağmur şeklinde giriş yapması bekleniyor.