Meteorolojiden İstanbul dahil 7 ile sarı kodlu uyarı

Haber Merkezi

Son günlerde etkili olan açık ve yağışsız hava yerini yeniden soğuk ve yağışlı havaya bırakıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgilere göre, salı gününden itibaren yurt genelinde kar yağışı etkisini gösterecek.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR ETKİLİ OLACAK

Yurdun kuzeybatı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların, Marmara'nın kuzey ve doğusu (İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Edirne'nin güneyi, Kırklareli'nin güney ve doğusu) ile Batı Karadeniz'in batısında (Düzce, Zonguldak, Bartın) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Zamanla Kırklareli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL DAHİL 7 İLE SARI KODLU UYARI

Haftanın ilk günü özellikle Marmara Bölgesi’nde sağanak yağışlar beklenirken, Meteoroloji 7 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

İstanbul, Bursa, Düzce ve Zonguldak'ın da aralarında bulunduğu illerde kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi.

BUZLANMA VE DON RİSKİ

Meteoroloji uzmanları, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buzlanma ve don riskine karşı uyarıda bulunarak, sürücüler başta olmak üzere tüm vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması çağrısında bulundu.

FIRTINA UYARISI

Meteorolojiden yapılan fırtına uyarısına göre; Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, bugün öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.