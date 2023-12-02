Meteoroloji'den İstanbul'a 'sarı kodlu' fırtına uyarısı İstanbul'da bugün kuzey ilçelerinde beklenen fırtına sebebiyle Meteoroloji sarı kodlu uyarı verdi. Valilik ise yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

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Yurt genelinde kendisini iyiden iyiye hissettiren kış sebebiyle fırtına ve yağışlar etkili oluyor.

İstanbul'a sarı kod verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın bugün İstanbul'un kuzey ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Beklenen fırtına nedeniyle "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

İstanbul Valiliği'nden uyarı

İstanbul Valiliği, beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İstanbul'un kuzey ilçelerinde rüzgarın yarın güney ve güneybatıdan kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 kilometre/saat) şeklinde esmesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. Bugün yapılması planlanan bazı seferler de iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy



08.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy



12.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma



12.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş



18.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabata

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferleri ise şunlar: