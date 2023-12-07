Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Sıcaklıklar daha da düşecek Meteoroloji'den yayınlanan rapora göre özellikle Bursa, Balıkesir, Edremit Körfezi ve Çanakkale'nin güney çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Cuma gününden itibaren ise İstanbul dahil sıcaklıklarda 6 ila 8 derece düşüş yaşanacak.

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Yurtta kendisini hissettiren kış ile birlikte sıcaklıklarda düşüşler sürüyor.

Düşen sıcaklıklarla birlikte sağanak ve bazı bölgelerde kar yağışı yurdu etkisi altına almış durumda..

Tüm yurtta yağışlar etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in doğusu, (Erzincan hariç) Doğu Anadolu , (Ş.Urfa hariç) Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara'da kuvvetli yağış bekleniyor

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Marmara'nın güneyinde kuvvetli olması bekleniyor.

Cuma ve cumartesi ise İstanbul dahil sıcaklıklar 6 ila 8 derece birden düşecek. Kar İstanbul’un kapısına dayanacak.

Vatandaşlar uyarıldı

Bugün öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların Bursa, Balıkesir ve Edremit Körfezi ile Çanakkale'nin güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ise, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 1-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.