Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: 12 il sarı, 4 il turuncu kodla uyarıldı Yurdun batı ve kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji, 12 ile sarı 4 ile ise turuncu kod uyarısı verdi.

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Yurtta yağışlar etkisini sürdürmeye devam ediyor..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün yurdun iç, doğu ve güneydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Orta ve Batı Karadeniz, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Marmara'nın güneyinde yağış bekleniyor.

Yağışlar Orta ve Batı Karadeniz ile Ege'nin iç kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

12 ile "sarı", 4 ile "turuncu" kodlu uyarı

Kuvvetli yağış beklenen Aydın, Balıkesir, İzmir ve Manisa için "turuncu", Bolu, Kastamonu, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Muğla için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Kuvvetli rüzgara dikkat

Rüzgarın, Ege'nin iç kesimleri, Marmara, İç Anadolu ile Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Hafta sonu mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yeni haftada azalarak kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Uşak, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirliolunması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Muğla için yapılan uyarı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: