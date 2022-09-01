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    Meteoroloji'den Trakya bölgesine sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yarın öğlen saatlerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyuruldu.
    • 01.09.2022 - 22:31
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    Meteoroloji'den Trakya bölgesine sağanak uyarısı

    Yurdu etkisini altına alan sağanak yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzey ilçelerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor..

    Öğlen saatlerinde başlaması beklenen yağış, akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek.

    Meteoroloji su baskınlarına karşı uyardı

    Vatandaşları ani su baskını ve sele karşı uyaran Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "02.09.2022 Cuma günü Trakya'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel doluş yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

    Meteoroloji den Trakya bölgesine sağanak uyarısı #1

    5 günlük hava tahmini

    Meteoroloji den Trakya bölgesine sağanak uyarısı #2

    Meteoroloji den Trakya bölgesine sağanak uyarısı #3

    Meteoroloji den Trakya bölgesine sağanak uyarısı #4

    Meteoroloji den Trakya bölgesine sağanak uyarısı #5

    Meteoroloji den Trakya bölgesine sağanak uyarısı #6


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