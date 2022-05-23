Meteoroloji'den yeni haftanın ilk günü için sağanak uyarısı

Yurt genelinde pazartesiden itibaren sıcaklıklar düşerken, ilk gün birçok bölgede etkisini gösterecek sağanak yağışlar, hafta sonuna doğru yerini güneşli havaya bırakacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre;

Haftanın ilk gününde yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Yağışların Düzce, Bolu, Karabük çevreleri, Kocaeli ve Sakarya'nın iç kesimleri, Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ve Hatay'ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Fırtına uyarısı

Rüzgârın, yarın sabah saatlerinden sonra Doğu Akdeniz kıyılarında, zamanla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Marmara Bölgesi

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kütahya, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Hatay'ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; sabah saatlerinde Doğu Akdeniz kıyılarında güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz Bölgesi

Az bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu, kuzeyi ile bu akşam saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haftalık hava durumu grafiği ise şöyle: