MHP Milletvekili Arzu Erdem yağmura yakalandı

TBMM'de basın açıklaması yapan MHP Milletvekili Arzu Erdem, yağmura yakalanınca elindeki klasörü siper olarak kullandı.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, gündeme dair açıklamalar yapmak üzere kameraların karşısına geçti.

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Meclis bahçesinde yapılan basın açıklaması esnasında yağmur başladı.

KLASÖRLE YAĞMURU ENGELLEDİ

Açıklamanın ortasında başlayan yağmura aldırış etmeyen vekil, elinde bulunan klasörü sper olarak kullanarak başını kapattı ve açıklamalarına devam etti. O anlarda ilginç görüntüler ortaya çıktı.

"SON TERÖRİST ÖLDÜRÜLÜNCEYE KADAR.."

Açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey ırak'ta törör yuvalarının imhası için başlatılan operasyonlara destek vurgusu yapan Erdem, "Son terörist öldürülünceye, son silah kırılıncaya kadar vatanını, bayrağını, ezanını seven herkes terörle mücadeleye devam edecektir." dedi.

Türk ordusunun yeni bir destan yazdığını söyleyen Erdem, "Rabb'im kahraman Türk ordusunu muzaffer eylesin" ifadelerini kullandı.

"KANDİL'E DE TÜRK BAYRAĞI DİKİLECEKTİR

Erdem, sadece terör örgütleriyle değil, tüm uzantılarıyla da mücadelenin süreceğini belirterek, "Afrin'e nasıl Türk bayrağı dikildiyse Allah'ın izniyle Kandil'e de Türk bayrağı dikilecektir." diye konuştu.

ENGELLİ ÖĞRETMENLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA

Engelli vatandaşların toplum hayatının içinde yer bulmalarına kıymet verdiklerini dile getiren Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikli atama hakkının engelli kardeşlerimize verilmesi bizim için çok kıymetli. Özellikle branşlara göre ayrım yapmadan, yine memurluk kadrolarında da engelli kardeşlerimize öncelik tanınması gerektiğini belirtmek istiyoruz. Engelli öğretmenlerimizle ilgili uzun soluklu bir çalışmamız var. 3 bin 500 olan atanamamış engelli öğretmen sayısı bugün 450'ye kadar düştü. Milli Eğitim Bakanlığının çabasıyla birlikte 200 atama daha yapılacak. 250 engelli öğretmen kardeşimiz kaldı. Kalan 250 civarındaki engelli öğretmenimizin atanmasının yapılması konusundaki taleplerimizi tekrar dile getirmek istiyorum."

LGS sınavına girecek öğrencilere zihin açıklığı dileyen Erdem, başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların babalar gününü kutladı.