Miçotakis yazdığı makalede Türkiye'yi tehdit etti

Miçotakis, Türkiye'nin önündeki seçeneğin çok açık olduğunu öne sürerek Avrupa'nın yanı başındaki "saldırgan" tutumunu sürdürmesi halinde, bunun ekonomik bedelini ödeyeceğini yazdı.

Avrupa Birliği'nden gelen tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi.

Doğu Akdeniz'deki haklarından asla vazgeçmediğini belirten Türkiye'nin mücadelesinden sonra AB ülkeleri Yunanistan'ın yanında yer aldı.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis de bugün yayınlanmak üzere, The Times gazetesi için "Türkiye ya saldırganlığına son verir ya da AB yaptırımlarına maruz kalır" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Miçotakis, Türkiye'ye Akdeniz ve Ege'deki haklarından vazgeçme çağrısı yaptı ve AB zirvesine kadar "sağduyulu bir tutum" benimsememesi halinde Birliğin önünde yaptırım uygulamak dışında fazla bir seçenek göremediğini söyleyerek şunları yazdı:

TÜRKİYE'YE TAVİZ VEREMEYİZ

Çünkü konu artık Avrupa dayanışmasının ötesine geçti. Mesele, artık Avrupa'nın stratejik çıkarlarının, hayati çıkarlarının tehlike altında olduğunu kabul etmekle ilgili. Avrupa, gerçek anlamda jeopolitik gücünü göstermek istiyorsa, saldırgan bir Türkiye'ye taviz vermeyi göze alamaz.

EKONOMİK BEDEL ÖDER

Türkiye'nin yaptırımları engellemek, geri adım atmak ve bu krizden çıkış için bir yol belirlemek için hala zamanı var. Türkiye'nin sınırlandırılan alanların dışında kalan sularda her türlü denizcilik ve bilimsel faaliyetlerden kaçınması ve saldırgan söylemini dizginlemesi gerekiyor. Yoksa ekonomik bedelini öder.