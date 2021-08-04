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    Milas'taki yangın termik santrale ulaştı

    Milas'taki yangın termik santrale ulaştı

    Muğla'nın Milas ilçesindeki yangına müdahaleler sürerken, rüzgarın etkisiyle yön değiştiren yangın Kemerköy Termik Santrali'ne kadar geldi.
    • Detay Haber
    • 04.08.2021 - 21:32
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 22:19
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    Türkiye'nin ciğerleri 1 haftada adeta söndü.

    Ege ve Akdeniz'i etkisi altına alan ve günlerdir devam eden orman yangınları ülkeyi hüzne boğdu.

    Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden yangına müdahaleler havadan ve karadan devam ediyor.

    PERSONEL TAHLİYE EDİLDİ, PATLAYICILAR DIŞARI ÇIKARILDI

    Milas'taki orman yangını, Kemerköy Termik Santrali'ne ulaştı. Santral personeli tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı.

    "ALEVLER TERMİK SANTRALE GİRDİ"

    Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında "Alevler Termik Santrale girdi. Santral şu an tamamen boşaltılıyor ve şimdi sirenler çalıyor" dedi.

    Milas'taki yangın termik santrale ulaştı VİDEO

    Milas taki yangın termik santrale ulaştı #1

    Milas taki yangın termik santrale ulaştı #2

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