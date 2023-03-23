Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri yayınlandı 2023 yılında uçması planlanan Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntülerini Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir paylaştı.

DHA

Bir yandan depremin yerle bir ettiği 11 ilimiz devlet ve millet dayanışmasıyla ıslah edilmeye çalışırken diğer yandan Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında, özellikle sanayide, önemli adımlar atılıyor.

4 Kasım 2021'de üretim çalışmalarına başlanan yerli ve milli üretim Milli Muharip Uçak (MMU) üretim tarihine başlanılmasından 498 gün sonra hangardan çıktı.

Türk mühendislerin hummalı çalışmaları sonucu başarıyla otaya çıkan proje 18 Mart Çanakkale Şehitleri hatırasına pistte görünmüştü..

Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından Milli Muharip Uçak'ın (MMU) ilk görüntülerini paylaştı.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: