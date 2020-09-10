Milli Piyango sonuçları açıklandı! 9 Eylül 2020 Milli Piyango sonuçlarını sorgulama ekranı...

9 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı ve talihli numaralar belli oldu. 9 Eylül 2020 Milli Piyango büyük ikramiyesinde şanslı numaralar belirlendi. 3 milyonluk ikramiye sahibini buldu.

Milli Piyango sonuçları 9 Eylül 2020 açıklandı! Her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilen Milli Piyango çekiliş sonuçları kolay yoldan para kazanmak isteyen kişiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Çeyrek, yarım ya da tam bilet alan vatandaşlar sıralı tam listeyi öğrenmek istiyor.

Milli Piyango 9 Eylül çekiliş sonuçlarına nasıl bakılır?' sorusunun cevabını merak edenler için, işte 9 Eylül 2020 Milli Piyango çekiliş sonuçlarına bakma ekranı...

Haberimiz içerisinden 9 Eylül 2020 Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

MİLLİ PİYANGO'DA HANGİ NUMARA KAZANDI

9 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı ve talihli numaralar belli oldu. 9 Eylül 2020 Milli Piyango büyük ikramiyesi isabet eden şanslı numaralar belirlendi. Büyük ikramiye 3 milyon sahibini buldu.

İşte, 9 Eylül 2020 Milli Piyango sonuçları, MPİ sıralı tam liste...

87001 18116 77881 63986 15218 09204 87669 59724 89630 02871 54789 11373 80836 86830 82442 63282 54770 11603 06458 89741 55757 48795 55313 21649 51463 00035 79642 32596 60064 22119 31878 12722 61203 06707 03268 86462 76964 90056 16909 42028

AMORTİ

0 , 5

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilir. Ayrıca 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, 31 Aralık Yeni Yıl Çekilişi ve belirlenebilecek diğer özel gün çekişleri gerçekleştirilir.

Biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun.

İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriyoruz:Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı...

Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı

Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır.

Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.