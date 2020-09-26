Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
- AA
- 26.09.2020 - 11:07
Türkiye, sınır içerisinde ve sınır ötesinde güvenliği korumaya yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde yer alan Metina'da PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.
3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla devam ettirildiğini duyuran MSB, keşif ve gözlem sırasında Metina'da 3 PKK'lı teröristin görüldüğünü aktardı.
3 PKK'lı teröriste hava harekatı düzenleyen MSB, teröristlerin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.
MSB'NİN AÇIKLAMASI
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."