Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava harekatı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Türkiye, sınır içerisinde ve sınır ötesinde güvenliği korumaya yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde yer alan Metina'da PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla devam ettirildiğini duyuran MSB, keşif ve gözlem sırasında Metina'da 3 PKK'lı teröristin görüldüğünü aktardı.

3 PKK'lı teröriste hava harekatı düzenleyen MSB, teröristlerin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

MSB'NİN AÇIKLAMASI

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."