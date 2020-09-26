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    • Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava harekatı gerçekleştirdiğini duyurdu.
    • AA
    • 26.09.2020 - 11:07
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    Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Türkiye, sınır içerisinde ve sınır ötesinde güvenliği korumaya yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde yer alan Metina'da PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

    3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla devam ettirildiğini duyuran MSB, keşif ve gözlem sırasında Metina'da 3 PKK'lı teröristin görüldüğünü aktardı.

    3 PKK'lı teröriste hava harekatı düzenleyen MSB, teröristlerin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

    Milli Savunma Bakanlığı: Irak ın kuzeyindeki Metina da 3 PKK lı terörist etkisiz hale getirildi #1

    MSB'NİN AÇIKLAMASI

    MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."

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