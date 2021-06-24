Milli Savunma Bakanlığı Refah Şilebi şehitlerini andı

23 Haziran 1941'de Mersin açıklarında batırılan Refah Şilebi'nde 167 denizcinin şehit olmasının 80'inci yılı dolayısıyla mesaj paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mersin açıklarında 23 Haziran 1941'de batırılan Refah Şilebi'nde 167 denizcinin şehit olmasının 80'inci yılı dolayısıyla mesaj paylaştı.

BİLİNMEYEN BİR DENİZALTI TARAFINDAN BATIRILDI

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İkinci Dünya Savaşı döneminde Refah Şilebimiz, İngiltere'den alınacak dört denizaltı ile havacılık eğitimi görecek personeli Mısır'a ulaştırmak için yola çıkmış ancak 23 Haziran 1941'de Mersin açıklarında bilinmeyen bir denizaltı tarafından gece yarısı batırılmıştı. 80 yıl önce meydana gelen bu elim olayda 15 deniz subayı, 16 hava subayı, 48 deniz astsubayı, 63 deniz eri ve 25 şilep personeli şehit olmuştu. Kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."