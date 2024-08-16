Milyarderlerin lüks yatları Bodrum koylarında Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan milyarderlerin devasa lüks yatları, Bodrum açıklarında gövde gösterisi yaptı..

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İHA

Dünyanın en güzel tatil beldelerine sahip olan Türkiye, milyarlık yatları koylarında ağırlamaya devam ediyor.

Türkiye'nin gözde tatil beldelerinden birisi olan Bodrum, son yıllarda milyaderlerin yatlarına ev sahipliği yapmaya başladı.

LÜKS YATLAR BODRUM KOYLARINDA

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur Bin Zayed El Nahyan'a ait, 500 milyon pound değerindeki 160 metre uzunluğundaki "Blue" isimli yat, Bodrum Yalıçiftlik açıklarına demirledi.

BILL GATES'İN YATI DA BODRUM'DA

Aynı bölgede, teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 200 milyon dolar değerindeki 107 metre uzunluğundaki "Mar" isimli yatı da görüldü.

HAFTALIK KİRALAMA ÜCRETİ 1.8 MİLYON EURO

Cayman Adaları bayraklı "Blue" yatında, 24 kabinde 48 misafir ağırlanabiliyor. İki helikopter pisti, buhar odası, sauna, güzellik salonu, asansör, gece kulübü, spor salonu ve jakuzi gibi lüks imkanların bulunduğu yat, dünyanın en büyük beşinci yatı olarak dikkat çekiyor.

Bodrum'a demirleyen yatın sahibi Şeyh Mansur'un yatta olup olmadığı ise henüz doğrulanmadı.

Öte yandan, Bill Gates'in lüks yatı "Mar" da Bodrum'a gelerek "Blue" yatının hemen yanına demir attı. Alüminyum ve çelikten inşa edilen yat, 16 misafir kapasiteli olup, 34 mürettebat tarafından yönetiliyor.

1.8 milyon euro haftalık kiralama ücretiyle dikkat çeken "Mar" yatında da kimin ya da kimlerin bulunduğu açıklanmadı.

MARMARİS'E GİTTİLER

Bodrum'da bir süre demirli kalan yatlar, daha sonra Marmaris koylarına doğru hareket etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin bölgede devriye gezdiği görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)