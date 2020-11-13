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    Minik depremzedenin AFAD ekiplerini duygulandıran çizimi

    İzmir depreminden sonra halen çadır kentte yaşayan 7 yaşındaki minik kız, AFAD ekibine yazdığı not ve çizdiği resimle teşekkür etti.
    • İHA
    • 13.11.2020 - 12:39
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 14:16
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    Minik depremzedenin AFAD ekiplerini duygulandıran çizimi

    30 Ekim günü İzmir’de yaşanan deprem sonrasında arama kurtarma çalışmalarında vatandaşların yanında olan çalışanlara teşekkürler devam ediyor.

    Görevlilere bir teşekkür de 7 yaşındaki minik kızdan geldi.

    Yaşanan depremden sonra halen çadır kentte yaşayan minik kız, çadır kentte tüm ihtiyaçlarını gideren AFAD ekibine yaptığı çizim ve yazdığı notla teşekkür etti.

    AFAD EKİPLERİNİ DUYGULANDIRAN NOT

    Minik kız yaptığı çizimin yanına, “Bugün AFAD ekibine minnettarım çünkü onlar çok iyi insanlar” notunu yazdı. Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekibi, kendilerini duygulandıran notu ve resmi duvara astı.

    Öte yandan, depremin ilk gününde 80 kişilik bir ekiple Eskişehir’den deprem bölgesine giden AFAD, hala 8 kişilik bir ekiple çadır kent yönetimi başta olmak üzere çeşitli faaliyetler yürütüyor.


    Minik depremzedenin AFAD ekiplerini duygulandıran çizimi #1

    Minik depremzedenin AFAD ekiplerini duygulandıran çizimi #2

    Minik depremzedenin AFAD ekiplerini duygulandıran çizimi #3

    Minik depremzedenin AFAD ekiplerini duygulandıran çizimi #4

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