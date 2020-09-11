MİT'in Ukrayna'da düzenlediği operasyonda PKK/KCK mensubu İsa Özer tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Ukrayna'da olduğunu belirlediği ve düzenlediği yurt dışı operasyonuyla gözaltına aldığı İsa Özer'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Özer, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlanan Özer, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade verdi. İfadesinin ardından Özer, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

TUTUKLANDI

Zanlı Özer, Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğince ''Silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.

PKK/KCK'ya 1996'da katılan İsa Özer, Romanya'da PKK yanlısı bir derneğin üyesi olarak Türk vatandaşlarından zorla para aldığı ve haraç topladığı gerekçesiyle bir süre tutuklu kalmış, sonrasında sınır dışı edilmişti.

TÜRKİYE'DEN KAÇMIŞTI

Özer 2012'de PKK/KCK Ağrı yapılanmasına yönelik operasyonda tutuklanmış, tahliye olduktan sonra 2014'te sözde "PKK/KCK Doğubayazıt Kent Meclisinde yürütme kurulu üyesi" olarak görev almış, hakkında arama kararı çıkarılması üzerine de yasa dışı yollarla Türkiye'den kaçmıştı.