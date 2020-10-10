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    MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.

    Barış Pınarı bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 10.10.2020 - 10:50
    • Güncelleme : 10.10.2020 - 10:50
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    MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.

    Türkiye, sınır içi ve sınır ötesi harekatlarla topraklarını terörden arındırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

    Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği bölgede, 2 terörist taciz ateşi açtı.

    2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre taciz ateşi açan 2 terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından etkisiz hale getirildi.

    MSB AÇIKLADI

    MSB'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde teröristlerin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili şu ifadeler yer aldı:

    "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi."

    MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi. #1

    MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi. #2

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