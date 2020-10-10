MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye, sınır içi ve sınır ötesi harekatlarla topraklarını terörden arındırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği bölgede, 2 terörist taciz ateşi açtı.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre taciz ateşi açan 2 terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB AÇIKLADI

MSB'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde teröristlerin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi."