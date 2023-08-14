MSB duyurdu! Sınırda 5'i FETÖ 1'i PKK mensubu 7 kişi yakalandı

Güvenlik güçlerinin yasa dışı geçişlerle mücadelesi sürüyor..
Hudut kartalları sınırda göz açtırmıyor.
Son olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan duyuruya göre, yasa dışı yollarla Yunanistan ve Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan kişilerin yakalandığı bildirildi.
Yakalananlardan 5'i FETÖ mensubu
Yakalanan 7 kişiden 5'inin FETÖ, birinin PKK mensubu olduğu bilgisi verildi.
Bakanlıktan yapılan açıklama
Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.
Yunanistan ve Suriye’den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ, 1’inin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.