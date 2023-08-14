MSB duyurdu! Sınırda 5'i FETÖ 1'i PKK mensubu 7 kişi yakalandı Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan ve Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 5'i FETÖ, 1'i PKK mensubu olmak üzere toplamda 7 kişinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

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Güvenlik güçlerinin yasa dışı geçişlerle mücadelesi sürüyor..

Hudut kartalları sınırda göz açtırmıyor.

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan duyuruya göre, yasa dışı yollarla Yunanistan ve Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan kişilerin yakalandığı bildirildi.

Yakalananlardan 5'i FETÖ mensubu

Yakalanan 7 kişiden 5'inin FETÖ, birinin PKK mensubu olduğu bilgisi verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: