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    MSB'den Maltepe'deki yangınla ilgili açıklama

    Kenan Evren Kışlasında boş arazide çıkan yangının kontrol altına alındığını ve söndürme çalışması sırasında 8 erin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
    • İHA
    • 02.08.2020 - 02:39
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    MSB'den Maltepe'deki yangınla ilgili açıklama

    Milli Savunma Bakanlığı, saat 16.10’da İstanbul Maltepe’de bulunan İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Kenan Evren Kışlasındaki boş arazide çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, kuru otların yandığı ve yangının saat 19.30 sıralarında tamamen kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının da halen devam ettiği yer aldı.

    DUMANDAN ETKİLENEN 8 ER TABURCU EDİLDİ

    Bakanlık yaptığı açıklamada, yangın kapsamında askeri alanda herhangi bir maddi zararın olmadığını ancak yangına müdahale esnasında dumandan etkilendiğini beyan eden 8 erin hastanede yapılan kontrolleri sonrasında taburcu edildiğini belirtti.

    MSB'den Maltepe'deki yangınla ilgili açıklama #1

    MSB'den Maltepe'deki yangınla ilgili açıklama #2

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