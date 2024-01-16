MSB'den şehitlere saygı duruşunda bulunan öğrencilere teşekkür

AA

Türkiye, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan 9 askerini uğurladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, şehit askerleri anmak amacıyla ülke genelindeki okullarda bayrak töreni öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıklamıştı.

"Tüm evlatlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz"

Uygulamanın ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) okullarda saygı duruşunda bulunan öğrencilere teşekkür geldi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Okullarda şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunan tüm evlatlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımız için vatan nöbetine devam eden Mehmetçiklerimiz tüm öğrencilerimizi yürekten selamlıyor."