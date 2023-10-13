Muğla Bodrum'da 24 saatlik su kesintisi Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'un 26 noktasında, barajların su alımına kapatılmasının ardından 24 saatlik su kesintisi başladı.

DHA İklim krizi, her geçen gün etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle Türkiye, jeopolitik konumunun da etkisiyle iklimin değiştiği bölgelerden birisi. Bu sene yağışlar yok denecek kadar azaldı, barajlar susuz kaldı. Öyle ki, Bodrum'da içme suyu ihtiyacının karşılandığı Mumcular ile Geyik barajlarında su kalmadı. Barajların kapıları kapatıldı. 26 farklı noktada su kesintisi başladı Bu kapsamda, Bodrum genelinde bugün saat 06.00'dan itibaren 26 farklı noktada 24 saatlik su kesintisi başladı. Kesintilerin yaşandığı bölgeler Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce (MUSKİ) yapılan açıklamada, su kesintisi yaşanan bölgeler şöyle: Kumbahçe Üst Kotları, Yalıkavak Tilkicik mevkii, Koyunbaba DYP 4, Yokuşbaşı Üst Kotları, Umurça üst kotları, Koyunbaba DYP 5-6 şebekesi Üst Kotlar, Çırkan, Geriş Erdemil Bölgesi, Bitez Üst Kotlar, Gümüşlük Üst Kotlar, Peksimet Alt Kot Kadıkalesi Sahil Bölgesi, Müskebi Köy içi, Turgutreis Eski Otogar Üstü Bölgesi, Turgutreis Turgut Özal Bulvarı Bölgesi, Karabağ, Türkbükü Üst Kotlar, Torba Üst Kotlar, Gölköy Üst Kotlar, Yokuşbaşı, Çarşı, Umurça, Kumbahçe, Küçükbük Üst Kotlar, Gündoğan ve Farilya Üst Kotlar, Kızılburun Mevkii Tankay Depo. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)