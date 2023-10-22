Muğla Bodrum'da Cumhuriyet'in 100'üncü yılında özel gösteri Muğla Bodrum'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 100’üncü yıl kutlamaları kapsamında 100 kişi aynı anda 'Çökertme' türküsü eşliğinde zeybek oynadı, ardından Solotürk gösteri yaptı.

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DHA

Cumhuriyet'in 100’üncü yıl kutlamaları sürüyor.,

Kumbahçe Meydanı'nda düzenlenen kutlamalar kapsamında, bir dans kulübü bünyesindeki 100 dansçı Çökertme türküsü eşliğinde zeybek oynadı.

100 kişi zeybek oynadı

Halk gösterilerinde en küçüğü 7 yaşındaki Ege Albayrak, en büyüğü ise 70 yaşındaki Gülnihal Birgin’in aralarında bulunduğu 100 kişinin dans performansı beğeni topladı.

Kutlamada Semih Özbilgi de Sarı Zeybek türküsü eşliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün oyununu canlandırdı.

Solotürk gösterisi

Kumbahçe Meydanı’ndaki etkinliğin ardından Solotürk gösteri yaptı.

Gösterileri, Kumbahçe sahilinde toplanan binlerce kişinin yanı sıra kruvaziyerdeki yolcular da ilgiyle izledi.

Gösteriyi izlemeye gelenlerden Nevra Uçak, “Amerika’da yaşıyorum. Bodrum’a tatile geldim. Müthiş bir coşku içerisindeyiz. Az önce jet geçerken bütün milli duygularımız uyandı. Tüylerimiz diken diken oldu. Tüm Bodrum buradayız " dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)