Muğla Bodrum'da sağanak hayatı felç etti Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak Muğla'da akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Bodrum ilçesinde sağanak sonrası yollarda su birikintileri oluştu..

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), yaptığı uyarıların ardından kentte sağanak yağış etkili oldu.

Yağış özellikle Bodrum ilçesinde olumsuzluklara neden oldu. Yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluştu.

Caddeler suyla doldu

Sürücüler, su birikintilerinin olduğu noktalarda dikkatli şekilde ilerledi. Yağışa aldırış etmeyip süratli şekilde ilerleyen sürücüler ise kazalara neden oldu. Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde takip mesafesini ihlal ederek ilerleyen bir kamyonet, aynı istikamete giden ve su birikintisine gelince yavaşlayan cipe çaptı.

Kaza, maddi hasarla atlatıldı. Yağmura yollarda yakalanan vatandaşlar ise sığınacak yer aradı.

Taşan rögarlar temizlendi

Bodrum Belediyesi görevlileri, yağış anında tedbirler alarak sorunların önüne geçmeye çalıştı. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri, Halkla İlişkiler Birimi, Park ve Bahçeler, Destek Hizmetleri ve Fen İşleri ekipleri, yağışın etkilerini en aza indirmek için koordineli bir şekilde çalıştı.

Taşkın riskine karşı dere yatakları kontrol edilerek, yağmur esnasında taşan rögarların etrafı temizlendi. Ekipler, çöp araçları ile tıkanan mazgalları da açarak mazgal üstlerini temizledi. Ana arterlerde yapılan kontrollerde araçların geçişini engelleyen toprak ve taş birikintileri toplanırken, yağış nedeniyle olumsuzlukların yaşandığı mahallelerde de hızlı müdahalede bulunuldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)