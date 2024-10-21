Muğla Gökova'da 6,5 kilometre yangın şeridi açıldı

İHA

Mavi yolculuğun rotasında yer alan dünyaca ünlü Gökova Körfezi'nin kuzeyinde Turnalı bölgesinde sarp kayalık yamaçlarda 18 Ekim Cuma günü saat 03.30'da çıkan orman yangını, ekiplerin 3 gün süren yoğun çalışmaları sonucu sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

6,5 KİLOMETRELİK YANGIN ŞERİDİ

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, ekiplerin yangını söndürmek ve yer ekiplerinin ulaşımını sağlamak için gece gündüz çalışarak dik yamaçta açtıkları 6 bin 479 metre uzunluğundaki hat dron ile görüntülendi.

YANGINA KOLAY MÜDAHALE İÇİN YAPILDI

Hat boyunca bekleyen arazöz ekipleri, yanık saha içerisindeki tütmelere su atan yangın söndürme helikopteri, şeritteki çalışmalarına devam eden iş makinaları ve yangının yeşilden siyaha döndürdüğü Turnalı sırtları dron kamerasına yansıdı.

Menteşe'nin kırsal Kıran ve Sarnıç mahallerinin sınırındaki yangın şeridi sayesinde alevlerin önü kesilerek, yangının Sarnıç Mahallesi'ne ulaşması da engellenmiş oldu.