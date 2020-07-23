Muğla'da 2 bin 400 yıllık mezar kalıntıları bulundu

Milas ilçesinde bir inşaatın temel kazısında çalışan işçiler, tarihi buluntulara rastladı.

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde, bir inşaatın temel kazısı sırasında nekropol (Arkeolojik şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölge) alanı tespit edilmesi üzerine çalışmalar durduruldu.

Milas Müze Müdürlüğü yetkililerince koruma altına alınan bölgede, iş makinesi yardımıyla kazı çalışması yapıldı.

2 BİN 400 YILLIK MEZAR KALINTILARI

Müze yetkilileri ve arkeologlar eşliğinde gerçekleşen kazıda, 2 bin 400 yıl öncesine ait olduğu tespit edilen biri mermer bloklarla kapatılan 10 mezar bulundu.

Açılan mezarlarda insan kemiklerinin yanı sıra, çok sayıda toprak kap ve kap parçası bulundu. Eserler, incelenmek üzere Milas Müze Müdürlüğü’ne götürüldü.

İnşaat kazısında 2 bin 400 yıllık mezar kalıntıları bulundu