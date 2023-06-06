Muğla'da 2 yaşındaki çocuk salça kazanına düştü

Feci kaza Muğla'da yaşandı..
Dün saat 16.00 sıralarında Fethiye ilçesi Çamköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kış için salça kaynatılan kazanın çevresinde oynayan Öykü Merve, dengesini kaybederek kazana düştü.
Acı içinde feryat eden çocuk, ailesi tarafından kazandan çıkartılırken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.
Minik Öykü ağır yaralandı
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Öykü Merve'nin vücudunda 2'nci ve 3'üncü derecede yanıklar meydana geldi.
Ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
Hayati tehlikesi bulunan Öykü, yapılan görüşmenin ardından ambulans uçakla İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Servisi'ne sevk edildi.
Öykü Merve burada tedaviye alınırken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.