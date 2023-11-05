Muğla’da 45 dakika süren şiddetli yağış sonrası evleri su bastı Güne yağmurla başlayan kentte kısa sürede cadde ve sokaklar göle döndü. Yağışın şiddetini artırmasıyla evleri su bastı, araçlar yolda kaldı.

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İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun birçok ilçesi için yağmur uyarısında bulundu.

Ardından sağanak yağmur, yüzünü göstermeye başladı.

Uyarılan illerden biri de Muğla oldu.

Sabah saatlerinde başlayan gök gürültüsü sonrası sağanak yağış başladı. Yağış şiddetini artırınca kısa sürede doluya döndü.

Yağış 45 dakika sürdü

Fırtına, yağmur ile birlikte fındık büyüklüğünde yağan dolu ağaçlarının yapraklarını kopardı.

Dolu ve yağmur yağışı aynı anda birleşince fırtına birçok bölgede ağaçların dallarının kırılmasına neden oldu.

45 dakika süren sağanak ve dolu yağışı sonrası sokaklarda ve evlerde su baskını yaşandı.

Evleri su bastı

Özellikle Menteşe’nin kentsel sit alanı ve Atatürk Bulvarı üzerindeki binaların bahçe ve bodrum katları tamamen su altında kaldı.

Aşırı yağış sonrası sokaklar göle dönerken, araçlar yolda kaldı. Devriye görevi yürüten bir polis aracı da aşırı yağış sonrası göle dönen yolda kaldı.

Polis aracı itfaiye ekipleri tarafından itilerek güvenli bölgeye taşındı.

Birçok vatandaş kendi imkanları ile su tahliyesini kendisi yaparken, Menteşe'de sadece bir saat içinde 100’e yakın su baskını ihbarı yapıldı.

"Kış gelsin hiç istemiyoruz"

Saburhane semtinde evini su basan vatandaş, “Yağmur yağarken haberimiz oldu ve kalktık. Alt katta annem yatıyordu. Uyandıramadık. İtfaiye ekiplerinden yardım istedik. İtfaiye ekipleri kapıyı kırarak açtılar. 26 yıldır burada oturuyoruz. 26 yıldır biz mağdur durumdayız. Kış gelsin hiç istemiyoruz. Her yıl bizim kabusumuz kış dönemi.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)